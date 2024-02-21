ممنوعة في المساء.. 5 أطعمة تزيد من احتمالات الإصابة بالسكري عند أكلها

الوقاية من الإصابة بمرض السكري من الأمور التي يحاول الكثير الحفاظ عليها من خلال اختيار نظام غذائي صحي ومتوازن، والبُعد عن العوامل والعادات التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض، خاصة وإن وُجد تاريخ مرضي بالعائلة.

ولأن الأطعمة سلاح قوي للحفاظ على الصحة، هناك أيضًا أطعمة تزيد من احتمالات الإصابة بالسكري عند أكلها، خاصة بفترات المساء، لذا عليك تجنبها للوقاية والحفاظ على صحتك من تدهورات الإصابة.

5 أطعمة تزيد من احتمالات الإصابة بالسكري عند أكلها

وحذَّر الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، من عدة أطعمة ممنوعة في المساء، تزيد من احتمالات الإصابة بالسكري، وذلك خلال حديثه لـ«الوطن».

وأكد الطبيب ضرورة اتباع الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي هذه التعليمات للوقاية من الإصابة.

أطعمة ممنوعة في المساء تزيد من احتمالات الإصابة بالسكري عند أكلها

الحلوى

لا بد من الحد من السكر الموجود بالحلوىن خاصة إذا تواجد بشكل مركز، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري.

الفواكه ومشتقاتها

نوه الدكتور رامي صلاح الدين،، بضرورة تجنب الفواكه، والمشتق منها «العصائر» بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من السكريات، التي قد تؤدي لزيادة السكر في الدم.

الحبوب المكررة «الدقيق»

حذر استشاري التغذية العلاجية، من الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والدقيق والمكرونة، لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، التي ترفع من مستوى السكر في الدم.

نشويات

نوه الاستشاري بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نشويات عالية، حتى لا تزيد من نسبة السكر في الدم.

منتجات الألبان

نصح الدكتور رامي صلاح الدين، بالابتعاد عن منتجات الألبان، حتى لا تزيد من فرص ارتفاع السكر في الدم في المساء.

نصائح للحفاظ على جسمك من الإصابة بالسكري

اختيار وجبات خفيفة طازجة صحية

تجنب السكريات المضافة

تجنب الأطعمة المقلية التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، حتى لا يرتفع الكوليسترول.

الامتناع عن التدخين

ممارسة الرياضة.

تناول البروتينات والخضروات ثم الدهون