أطعمة عليك تجنبها عند الإفطار.. «اوعى تاكلها أول ما تصحى»

تؤثر وجبة الإفطار في يوم الإنسان وتغير مزاجة؛ وعلى الرغم من إدراك الكثير من الناس لأهميتها إلا أن الكثيرين لا يتناولونها أو يهملون الأطعمة التي يجب أن يأكلونها في هذا الوقت، وهناك قائمة أطعمة عليك تجنبها عند الإفطار، ومنها بحسب موقع «healthshots» الحبوب السكرية.

أطعمة عليك تجنبها عند الإفطار

تدخل الحبوب السكرية ضمن القائمة الخاصة بـ أطعمة عليك تجنبها عند الإفطار، وهو الكورن فليكس الذي يتسبب في زيادة نسبة السكر بالدم، وهو ما يجعلك غير متزن طوال اليوم، ويجب استبدالها بالحبوب الكاملة قليلة السكريات.

الخبز الأبيض

يعتبر الخبز الأبيض ضمن أطعمة عليك تجنبها عند الإفطار؛ لأنه يصنع من الدقيق المكرر، ولا يحتوي على الألياف والمواد المغذية الموجودة في الحبوب الكاملة، ولذا عليك اختيار خبز الحبوب الكاملة للحصول على فوائد العديدة من الألياف لإمداد الجسم بالطاقة.

اللحوم المصنعة

ومن بين أطعمة عليك تجنبها عند الإفطار اللحوم المصنعة مثل السوسيس واللانشون لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، والصوديوم، ولذا يمكنك استبدالها بالبيض أو الأجبان.

الزبادي بالفواكه الجاهز

على الرغم من كون الزبادي وجبة صحية؛ لكنه بين أطعمة عليك تجنبها عند الإفطار لما يحتوي عليه من سكريات وإضافات صناعية، ولكن يمكنك صنعة في المنزل عن طريق دمج الزبادي بالفواكه وإضافة القليل من العسل.

المعجنات

وتعتبر المعجنات من الأطعة التي يجب أن تتجنبيها عند الإفطار لأنها غنية بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية.

وعن بقية الأطعمة التي عليك تجنبها عند الإفطار، وفق تصريحات لـ«الوطن»، حذرت الدكتورة مروة شعير، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة من تناول بعض الفواكة على الريق عند الإفطار؛ لما لها من خطورة على الصحة، قائلة: «ممنوع تماما تناول الأكلات اللي بتعمل حموضة وارتجاع مريء زي القهوة والموز».