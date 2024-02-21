بعد يومين من طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي.. وزير خارجية أمريكا يصل البرازيل

استقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في قصر بلانالتو بالعاصمة برازيليا، بعد يومين فقط من طرد البرازيل سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي فيها، رفضا للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب بيان عاجل نقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

توتر العلاقات بين البرازيل وإسرائيل

وطردت البرازيل سفير إسرائيل لديها منتصف الأسبوع الحالي مع سحب سفيرها في إسرائيل بعد أيام من تصريحات الرئيس البرازيلي بأن إسرائيل تمارس نازية ضد الفلسطينيين، مثل النازية التي تم ممارستها من قبل على يد الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر في منتصف القرن الماضي على اليهود فيما عرف بالمحرقة.

أمريكا ودعم مستمر لإسرائيل

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم لإسرائيل في حربها على غزة، حيث زودتها بأسلحة ومساعدات مالية مختلفة واستخدمت أمريكا حق الفيتو لإيقاف التصويت على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تدخل يومها الـ137 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 29 شهيدا فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والسيدات.