برلمانية: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» رسالة للعالم بحق الفلسطينيين

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، فضحت حجم الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 75 عاما منذ نكبة عام 1948، بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

وأضافت النائبة أمل سلامة، أن كلمة الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، تضمنت عددا من الرسائل المهمة في مقدمتها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني واستمرار للاستعمار الأجنبي الذي انتهى في جميع دول العالم، فضلا عن تحدي تل أبيب لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن مصر قدمت أدلة قانونية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث أن القانون الدولي ينص على عدم شرعية التوسع في الاستيطان، فضلا عن التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى عمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية من خلال النزوح والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وهدم منازلهم، مقابل التوسع غير القانوني وزيادة الهيمنة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان أن كلمة مصر تضمنت رسالة قوية للمجتمع الدولي، مفادها أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم استخدام القوة بحق الفلسطينيين، والامتناع عن الاستحواذ والسيطرة على أراضي وممتلكات الفلسطينيين.

وطالبت النائبة أمل سلامة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن الجرائم التي ترتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني، وأن تتوقف الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية عن التعامل مع عواقب الانتهاكات الإسرائيلية دون معالجة الأسباب الجذرية، فالمجازر التي ترتكبها إسرائيل ليس دفاعا عن النفس، فدولة الاحتلال تفرض حصارا وتجويعا على الشعب الفلسطيني، وتهدم المنازل وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال فرض القيود لدخول تلك المساعدات، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع اقتحام دول الاحتلال لرفح التي يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني بعدما نزحوا من مدن الشمال إلى جنوب قطاع غزة هربا من جحيم الحرب الإسرائيلية.