أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة المنوفية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية عن وجود تخفيضات في أسعار الزيت بجميع منافذ معارض أهلا رمضان 2024، وشهدت المعارض إقبالا كبيرا على مدار اليوم لتوفير احتياجات المنزل بأقل الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بالمنوفية

وأكد المحاسب أسامة عز الدين وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، لـ«الوطن»، أن أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 تشهد تخفيضات هائلة تتراوح بين 20 : 30%، مشيرا أنه أعطى تعليمات لمديري التموين في جميع المراكز من ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية طوال فترة المبادرة.

وقال عاشور إبراهيم أحد التجار المشاركين في المبادرة، إن هناك عروض يقدمها على أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان بمتابعة من مديرية التموين، وأن هناك إقبال من المواطنين على الشراء لتوافر جميع السلع بأسعار مخفضة.

وجاءت أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان كالتالي:

زجاجة الزيت 700 جرام تبدأ من 50 جنيها

زجاجة الزيت 800 جرام تبدأ من 60 جنيها

زجاجة الزيت 950 جرام تبدأ من 80 جنيه

زجاجة الزيت اللتر تبدأ من 90 جنيها

زجاجة الزيت 2.5 لتر تبدأ من 220 جنيها

زجاجة الزيت 3 لترات تبدأ من 255 جنيها

زجاجة الزيت 5 لترات تبدأ من 440 جنيها.