3 ظواهر جوية تستمر لمدة أيام.. عودة جديدة للتقلبات ودرجات حرارة غير مستقرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال عدد من الأيام المقبلة، موضحة أن هناك عددا من الظواهر الجوية التي تسيطر على البلاد، مع زيادة درجات حرارة غير مستقرة، ليكون الطقس دافئا خلال النهار، شديد البرودة خلال الليل.

حالة الطقس غدا الخميس

أوضحت الأرصاد في بيانها، أنه يسود غدا الخميس 22 فبراير طقس مستقر دافئ نهارًا، وشبورة مائية خفيفة من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

الجمعة 23 فبراير

- تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى غرب البلاد، والصحراء الغربية، وجنوب الصعيد، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوحل الشمالية على فترات متقطعة.

السبت 24 فبراير

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.