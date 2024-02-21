«الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس: شديد البرودة ليلا.. والحرارة تصل لـ10 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال فترات الليل سيظل شديدة البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تصل درجات الصغرى لـ13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والمدن الجديدة والمناطق الصحراوية والمناطق المفتوحة، وتصل إلى 10 درجات على بعض المناطق.

الظاهرة الجوية المؤثرة هذه الفترة هي الشبورة المائية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، أن الظاهرة الجوية المؤثرة هذه الفترة هي الشبورة المائية في الصباح، والتي تتكون أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتلاشى تماما مع سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار التحسن والاستقرار بالأحوال الجوية الأيام المقبلة.

من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا آخر لتصل درجات الحرارة

وأشار إلى أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا آخر لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية وتصل يوم الإثنين المقبل 25 درجة مئوية، مشددة على ضرورة عدم الانخداع بهذا الارتفاع وأشعة الشمس وتخفيف الملابس، بل يجب استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.