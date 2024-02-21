«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا.. انقلاب مفاجئ في درجات الحرارة

انقلاب مفاجئ في حالة الطقس غدا، إذ تتغير درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، ليسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل، وتكون حالة الطقس شديدة البرودة حتى الصباح الباكر من يوم الجمعة على أغلب الأنحاء، وفق بيان الأرصاد بشأن تفاصيل طقس الخميس الموافق 22 فبراير.

حالة الطقس غدا

وتتكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الصغرى غدا

القاهرة 13

أكتوبر 12

بنهــــا 13

دمنهور 13

وادي النطرون 12

كفر الشيخ 12

المنصورة 13

الزقازيق 13

شبين الكوم 12

طنطا 12

دمياط 12

بورسعيد 13

الإسماعيلية 11

السويس 13

العريش 11

رفح 11

رأس سدر 13

نخل 6

كاترين 4

الطور 14

طابا 11

شرم الشيخ 16

الإسكندرية 12

العلمين الجديدة 11

مطروح 10

السلوم 8

سيوة 7

رأس غارب 13

الغردقة 14

سفاجا 14

مرسى علم 16

شلاتين 13

حلايب 15

أبو رماد 14

رأس حدربة 15

الفيوم 10

بني سويف 10

المنيا 7

أسيوط 8

سوهاج 9

قنا 11

الأقصر 11

أسوان 14

الوادي الجديد 8

أبو سمبل 10