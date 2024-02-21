أستاذ إعلام لـ«القاهرة الإخبارية»: نتمنى صياغة خطاب إعلامي موحد للعالم العربي

قال أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالرحمن العتيبي، إنه يجب علينا في العالم العربي أن نأخذ خطوات للتكيف وتطوير الإعلام حتى نستطيع أن نصل برسالتنا إلى العالم، وحتى يمكننا أيضاً التواصل مع أنفسنا كشعب عربي.

وأضاف «العتيبي» خلال حواره على قناة «القاهرة الإخبارية» أن المملكة العربية السعودية بدأت في هذا الإطار، من خلال وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتليفزيون، مؤكداً أن ملتقى الإعلام السعودي يشهد جمعاً غفيراً لتبادل الخبرات ومناقشة تطوير الإعلام.

استراتيجية إعلامية عربية موحدة لمخاطبة العالم

وأعرب أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود عن تمنياته بأن يكون هناك خطاب إعلامي موحد في العالم العربي، وتابع بقوله: «لكن للأسف، هناك تعامل روتيني في مسائل الإعلام»، مضيفا: «أتمنى مع الانفتاح الإعلامي، أن يتخذ وزراء الإعلام خطوات لاستراتيجية إعلامية موحدة على الأقل في مخاطبة العالم.. وتظل الاستراتيجية الإعلامية المحلية كما هي».

أهمية الاستراتيجية الإعلامية في أزمة غزة الحالية

وضرب «العتيبي» مثالاً لأهمية وجود استراتيجية إعلامية موحدة من خلال الأزمة العربية الجارية الآن في قطاع غزة، مشدداً على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي لإيصال رسالة الأمة العربية إلى العالم، وكشف الأزمات الحالية في غزة والتهجير القسري وقتل المدنيين من الأطفال والنساء، مؤكداً أن كل هذا يتطلب بالفعل توحيد الاستراتيجية الإعلامية في العالم العربي لمخاطبة العالم.