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رئيس جامعة المنيا: نعمل على استحداث المناهج لتواكب احتياجات سوق العمل

كتب:

اسلام فهمي
01:20 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

وجه الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا خلال اجتماعه بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، بضرورة الارتقاء بالبرامج الدراسية الحالية واستحداث برامج دراسية جديدة بالكليات النظرية والعملية؛ لتواكب التطورات التكنولوجيا السريعة في التعليم الجامعي، والمناهج الدراسية الحديثة المتوافقة مع مواصفات جامعات الجيل الرابع وطبقا للأنظمة التعليمية الحديثة؛ لتقديم خريج جامعي يحمل سمات تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

إقبال الطلاب الوافدين على الالتحاق بالجامعة

كما استعرض «فرحات» خلال اجتماعه، المنظومة التي وفرتها الجامعة لجذب الطلاب الوافدين، للدراسة بجامعة المنيا، مشيدًا بالإقبال المتزايد من الطلاب الوافدين على الالتحاق بالجامعة.

رئيس الجامعة يعلن مواعيد غلق باب التسجيل

وأعلن رئيس جامعة المنيا، مواعيد غلق باب تسجيل المقررات وكذلك الحذف والاضافة لمقررات الساعات المعتمدة بالجامعة، وكذلك اخر موعد لرفع أعضاء هيئة التدريس للمقرارات على المنصة.

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بقلم اسلام فهمي