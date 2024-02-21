تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» يطرح السؤال: «لماذا يصر الاحتلال على التصعيد في غزة؟»

استعرض برنامج «مطروح للنقاش» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، تقريراً تليفزيونياً حول تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك تحت عنوان: «لماذا تصر قوات الاحتلال على التصعيد في غزة؟».

استمرار العملية العسكرية الشاملة

جاء في التقرير: «6 أسابيع أخرى من العدوان، وربما تستمر إلى 8 أسابيع»، هكذا نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤولين إسرائيليين أكدوا عزم حكومة الاحتلال، بقيادة بينامين نتنياهو، استمرار العملية العسكرية الشاملة لتلك الفترة في قطاع غزة.

الاحتلال يتجاهل المناشدات الدولية لوقف الحرب

وأضافت «القاهرة الإخبارية» في تقريرها أن «حكومة الاحتلال، التي تضرب بكل المناشدات الدولية لوقف الحرب، عرض الحائط، تنوي استمرار العمليات بذريعة القضاء على ما تبقى من قدرات المقاومة، خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة».

وتابع التقرير: «وبنظرة سريعة لما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 4 أشهر، يتضح حجم الدمار الذي خلفته تلك الحرب الوحشية، حيث تم تدمير نحو 60% من المنازل، ونزوح نحو مليون و700 ألف شخصا، أي ما يعادل أكثر من 80% من سكان القطاع، فضلاً عن سقوط نحو 29 ألف شهيد، وما يقرب من 70 ألف مصاب».