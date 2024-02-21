«الإفتاء» تجيب عن أسئلة الأطفال: كيف يسمعنا الله كلنا في وقت واحد؟

رد الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال طفلة تُدعى «روى» عمرها 7 سنين، مفاده: «كيف يسمعنا الله كلنا في وقت واحد؟».

وأضاف «زيد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «هذا السؤال كثير بين الأطفال، كيف يسمعنا الله كلنا فى وقت واحد وإحنا بندعوه؟ علشان نحاول نقرب الصورة للطفل، لازم نقول صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق».

وتابع مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية: «سمع الإنسان محدود ومحتاج إلى أذن، والله سبحانه وتعالى محيط بكل شئ، لازم نتعلم إن سمعنا قاصر وسمع الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء».