«المتحدة» في رمضان 2024.. احتضان النجوم العرب ما بين أدوار بطولة ومشاركات مهمة

يشهد موسم دراما رمضان المقبل مشاركة عدد من الفنانين العرب ما بين أدوار بطولات ومشاركات مهمة.

وتخوض الفنانة الأردنية صبا مبارك تجربة البطولة المطلقة من خلال مسلسل «لحظة غضب»، الذى تقدمه بالتعاون مع محمد شاهين وناردين فرج وعلى قاسم وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

وتقدم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد دور البطولة النسائية فى مسلسل «بدون سابق إنذار» أمام الفنان آسر ياسين، ويشاركهما البطولة عدد من الفنانين، منهم أحمد خالد صالح ونبيل الحلفاوى ونهال عنبر وآخرون، وهو من تأليف ألما كفارنة وإخراج هانى خليفة.

وتشارك الفنانة السورية جومانا مراد فى السباق الرمضانى بمسلسل «عتبات البهجة» إلى جانب الفنان الكبير يحيى الفخرانى، ومعهما عدد كبير من الفنانين من بينهم صلاح عبدالله وعنبة وخالد شباط وآخرين، من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدى أبوعميرة.

وفى العمل نفسه، يشارك الفنان السورى خالد شباط لأول مرة فى السباق الرمضانى، وهناك أيضاً الفنان اللبنانى نيقولا معوض الذى يشارك فى مسلسل «الحشاشين» فى دراما رمضان، وذلك بجانب عدد من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز وفتحى عبدالوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

وينضم الفنان الأردنى منذر رياحنة لكتيبة النجوم العرب فى السباق الرمضانى من خلال مشاركته فى بطولة مسلسل «المعلم» مع الفنان مصطفى شعبان، ويشاركهما البطولة عدد من الفنانين أبرزهم هاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وانتصار وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل. واختيرت الفنانة الفلسطينية سيرين خاس للمشاركة فى بطولة مسلسل «مليحة» الذى يدعم القضية الفلسطينية، ويشاركها البطولة كل من دياب وميرفت أمين وماجدة زكى وأشرف زكى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

ومن بين الفنانين العرب أيضاً الفنانة اللبنانية نور التى تشارك فى رمضان بمسلسل «جودر» إلى جانب ياسر جلال وياسمين رئيس ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى. ويشارك الفنان السورى فراس سعيد فى مسلسل «صدفة» مع كل من ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب ورحاب الجمل ورباب ممتاز وآخرين، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

فيما تشارك الفنانة التونسية فريال يوسف فى مسلسل «بابا جه» مع الفنان أكرم حسنى ونسرين أمين ومحمود البزاوى وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعى.