«المتحدة» في رمضان 2024.. منح الثقة لمواهب شبابية في التمثيل والتأليف والإخراج

تواصل الشركة المتحدة دعمها الدائم للمواهب الشبابية وإعطاءهم الثقة فى حمل أعمال فنية كاملة على عاتقهم، وهذا ما سيشهده السباق الرمضانى هذا العام من خلال إعطاء الفرصة لعدد من الشباب الموهوبين لتقديم بطولات مطلقة وكتابة أعمال فنية وكذلك إخراجها.

حيث سيتضمن السباق الرمضانى لهذا العام مسلسل «مسار إجبارى» الذى يعد تجربة فنية شبابية خالصة من خلال إسناد دورى البطولة لاثنين من المواهب الشابة وهما أحمد داش وعصام عمر، بعد إثبات جدارتهما مؤخراً، وظهر هذا جلياً عندما قدم الفنان عصام عمر أول بطولة مطلقة له فى الأوف سيزون من خلال مسلسل «بالطو» الذى تم تقديمه عبر منصة watch it وحقق نجاحاً جماهيرىاً كبيراً، كما نال إشادات واسعة من قبل الجمهور وقدمه بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم عارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين.

وهناك أيضاً الفنان أحمد داش الذى حقق نجاحاً جماهيرىاً كبيراً العام الماضى من خلال مسلسل «جعفر العمدة» الذى قدم خلاله شخصية «سيف» التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وجاءت بعد سلسلة نجاحات قدمها فى كثير من الأعمال الفنية المختلفة.

ولم تكتف الشركة المتحدة بدعم المواهب الشابة وإعطائهم الثقة فى دور البطولة فحسب، وإنما أيضاً أعطت الثقة فى منطقة التأليف التى منحتها هذا العام للكاتب مهاب طارق الذى يتولى تأليف مسلسل «لحظة غضب» الذى تقدم بطولته الفنانة صبا مبارك ويشارك معها عدد من الفنانين منهم محمد شاهين وناردين فرج وعلى قاسم.

وجاءت مشاركة مهاب طارق فى السباق الرمضانى بعد النجاح الكبير الذى حققه العام الماضى فى السباق الرمضانى من خلال مشاركته فى كتابة مسلسل «جعفر العمدة» بجانب المخرج محمد سامى، وبعدها كتابة مسلسل «حالة خاصة» الذى قدمه الفنان طه دسوقى مؤخراً وحقق نجاحاً جماهيرىاً كبيراً عبر منصة watch it. وفى نفس العمل «لحظة غضب» تعطى الشركة المتحدة الفرصة لموهبة شبابية جديدة فى عالم الإخراج وهو المخرج عبدالعزيز النجار ليتولى إخراج العمل وجاء هذا بعد النجاح الذى حققه أيضاً فى إخراج مسلسل «حالة خاصة».