أسعار عمرة رمضان 2024 مفاجأة.. تعتمد على الخدمة والمدة
كتب:
أحمد أبوضيف
01:46 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
العمرة
تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في وزراة السياحة المصرية وعدد من الشركات العاملة في القطاع، حول أسعار عمرة شهر رمضان 2024، موضحين أنها ترتبط بعدة عوامل تؤثر في ثباتها أو زيادتها، تتمثل في السكن والإقامة بألفندق ومدي جودته وتصنيفه والمسافة بينه وبين الحرم، بجانب التغير اللحظي ما بين الارتفاع والانخفاض لأسعار تذاكر الطيران المرتبطة بمدي الكثافة على الحجوزرات وتوقيت حجزها.
المتوقع لأسعار برامج عمرة شهر رمضان 2024
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتوقع لأسعار برامج عمرة شهر رمضان 2024، أن تتراوح ما بين 45 ألف جنيه كحد أدني و 55 ألف جنيه كحد أقصى للبرامج الاقتصادية المختلفة والتي تبلغ مدتها 4 أسابيع.
وتابعت المصادر، أن نسب الإقبال على حجز رحلات العمرة لشهر رمضان معقولة حتى الآن، مع إعلان شركات السياحة تنظيمها، منوهة إلى أن الأسعار المعلنة من قبل الشركات استرشادية ووارد تغيرها، نظرا لتغير سعر صرف الريال السعودي، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسب الحجوزات مع قرب أول أيام رمضان الموافق 11 مارس المقبل، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أن برامج شهر رمضان متعددة ما بين الـ10 أيام أو 20 يوما أو 15 يوما أو الشهر كاملا.