أمين الفتوى: هناك غيبيات لا يعلمها إلا الله

ردا على استفسار متصل حول اختفاء أشياء من منزله، وشكوكه حول الجن وعالم الجن، وأنه السبب وراء سرقة ماله رغم حرصه الشديد، متسائلاً هل الجن تسرق الأموال؟، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجب علينا التدخل في الغيبيات، وأمور العالم الخفي منها.

وأضاف «شلبي»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «يجب عدم الدخول بالأمور الغيبية، فهي أمور لا يعلمها إلا الله - سبحانه وتعالى، وعلينا أن نأخذ بالأسباب والاحتياطات، مثل أن نتأكد أن الأموال بحوزتنا، ونعرف مكانا ونحرص على أن نكتبها ونحسب ونكتب في ورقة».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «هناك أدعية مجربة ومنها: يا رب الضآلة.. اللهم رد عليا ضالتي، وربنا يكرمك ويترد لك أموالك».