رسميا.. لمياء زايد رئيسا لدار الأوبرا المصرية خلفا لـ داغر

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتورة لمياء زايد، رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، لتكون رئيسًا للمركز الثقافي «دار الأوبرا المصرية»، خلفًا للدكتور خالد داغر، الذي انتهت مدة ندبه.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد داغر، الرئيس السابق للدار، على ما قدمه من جهد خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق فيما هو قادم.

والدكتورة لمياء زايد هي رئيس قسم تصميم وإخراج البالية بالمعهد العالي للبالية بأكاديمية الفنون، وشغلت منصب عميد المعهد خلال الفترة من 2015 وحتى 2018.

وشاركت في عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة كسوليست، ثم مدربة، ومخرجة منفذة، ثم رئيس بعثة في عدد من الدول منها، فرنسا، وروسيا والولايات المتحدة، وكندا.

وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز، منها جائزة مهرجان كوريا للفن، وجائزة مهرجان الموسيقى العربية، وجائزة عام الصداقة مصر والصين.