افتتاح معرض «أهلا رمضان» في الرحمانية بالبحيرة.. تخفيضات تصل لـ30%

افتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المقام بشارع أحمد محمود علي بالرحمانية، والذي نظمته الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، ضمن خطة المحافظة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

افتتاح معرض أهلا رمضان في الرحمانية

كما تفقد أجنحة معرض أهلا رمضان في الرحمانية التي تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

أسعار معرض أهلا رمضان في البحيرة

وأكد السكرتير العام أن جميع الأسعار بمعرض أهلا رمضان في متناول الجميع، مضيفاُ أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدة معارض مشابهة بمدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين، مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

كما أكد السكرتير المساعد أن ذلك يأتي في إطار جهود محافظة البحيرة بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.