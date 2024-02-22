ما أهمية تجفيف الملابس في بلكون منزلك؟.. يحمي من أمراض خطيرة

هناك العديد من الأمهات يفضلن تجفيف الملابس داخل المنزل بدلا من البلكونة خاصة في فترة الشتاء، اعتقادا منهن أن ذلك هو الأفضل ولكن ربما يجهلن أهمية نشر وتجفيف الملابس في البلكونة وتعرضها للشمس والتي نوضحها في السطور التالية.

في هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تجفيف الملابس خلال النهار وفي بلكون المنزل أمر جيد، إذ يساعد دفء الشمس، والهواء النقي يعمل على تنظيف الملابس وتطهيرها بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى إزالة البكتيريا المرئية وغير المرئية والعديد من الميكروبات.

تجفيف الملابس في البلكونة

وتابع «بدران» أن الضوء فوق البنفسجي المنبعث من الشمس له خصائص مطهرة ويمكن أن يساعد في قتل البكتيريا والفيروسات، كما أن تعرض الملابس لأشعة الشمس يقلل من التلوث بالفطريات وذلك لأن تجفيف الملابس داخل المنزل يشكل خطرًا كبيرًا وتستغرق وقتًا أطول، ما يضفي على الملابس المجففة رائحة عفنة.

نصائح عند تجفيف الملابس في المنزل

وفي حال الرغبة في تجفيف الملابس داخل المنزل يجب على الأشخاص تشغيل المراوح على الملابس أو النشر في مناشر وليس بالوضع فوق أسطح المناضد أو المقاعد بالإضافة إلى تهوية المنازل قدر الإمكان بفتح النوافذ والسماح للهواء النقي بالدخول والملوثات بالخروج وعدم استخدام معطرات الجو ومنتجات التنظيف في الأماكن عديمة التهوية أوغير جيدة التهوية وذلك لأن بخار الماء المتصاعد من الملابس المبتلة يزيد من الرطوبة النسبية مما يزيد من انتشار الفطريات في هواء وأسطح المنزل مما يسبب مشاكل الحساسية والتهابات الجيوب الأنفية والجلد والجهاز التنفسى وتفاقم الأزمات الربوية.