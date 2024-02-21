شعبة الملابس الجاهزة: 10 مستثمرين أتراك قرروا الاستثمار في مصر

كشف خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، عن دخول استثمارات تركية جديدة في قطاع الملابس الجاهزة، وأن 10 مستثمرين أتراك في قطاع الغزل والنسيج والملابس قرروا الدخول للسوق المصري لما يمتلكه من إمكانات قوية.

وأضاف «سليمان»، أن عام 2024 سيشهد دخول مزيد من الاستثمارات في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وسط توافر الأيدي العاملة بتكلفة أقل من الأسواق المنافسة، إضافة إلى توافر الأراضي الصناعية المرفقة في كل المحافظات وبأسعار تلائم التكلفة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.

السوق المصري يرتبط بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، أن السوق المصري يرتبط بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تجعل المستمرين الأجانب منفتحين على الأسواق العالمية، وإدخال منتجاتهم بجمارك أقل خاصة للأسواق العربية والأمريكية.

وعن تطورات السوق المحلي، كشف «سليمان» تراجع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30%، مشيرا إلى أن تحرك الأسعار في الخامات انعكس على سعر المنتج النهائي، وهو ما حاولت المصانع استيعابه وعدم تحميل المستهلكين كامل التحركات السعرية.

تعميق الصناعة الوطنية

وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات تبدأ جميعها من المصنع، فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.