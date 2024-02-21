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الأورمان: نستهدف توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان

كتب:

أحمد العانوسي
10:53 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
مساء dmc

مساء dmc

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن الجمعية تستهدف هذا العام توزيع مليون كرتونة مواد غذائية، مشيرا إلى الانتهاء من توزيع 350 ألف كرتونة حتى الآن.

وذكر «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، إنه تم التعاقد على 350 ألف كرتونة أخرى، متابعًا: « الكرتونة تشمل أرز ومكرونة وصلصة وعدس وفول وسمنة وزيت ودقيق، كل المتطلبات الأسرة المصرية نحاول توفيرها خلال شهر رمضان».

مليون كرتونة مواد غذائية

وأضاف «فؤاد»، أن الجمعية تبدأ في شراء المنتجات مبكرًا للحصول عليها بسعر جيد، موضحًا أنه تم التعاقد الدفعة الأولى منذ 3 أشهر، وتم توزيعها، ثم تعاقدت الجمعية على دفعة جديدة، وتسعى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لأن تصل إلى مليون كرتونة.

الأورمان تسعى لمزيد من التوزيع في ظل الغلاء

وذكر نائب رئيس الجمعية، أنه رغم الأزمة الاقتصادية، إلا أن التوزيع هذا العام أكثر من العام الماضي الذي اقتصر على نصف مليون كرتونة فقط، لكن هذا العام الجمعية تستهدف مليون كرتونة.

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