أمير كرارة ينتهي من تصوير مشهد نهاية بيت الرفاعي

انتهى النجم أمير كرارة، أمس، من تصوير المشهد النهائي من مسلسله الرمضاني الجديد بيت الرفاعي، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المُتحدة.

مشهد نهاية بيت الرفاعي

وقال مصدر من داخل العمل لـ«الوطن»، إن المُخرج أحمد نادر جلال انتهى من تصوير جميع مشاهد لوكيشن بيت الرفاعي، والذي كان موجودا في منطقة جمعية عرابي بشبرا الخيمة، وضمن الأحداث فإن مشهد النهاية في المسلسل والذي يظهر فيه أمير كرارة بمفرده داخل هذا المنزل.

أبطال بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بجانب عرضه على منصة وواتش إيت، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.