مصادر بـ«الإسكان»: تيسيرات لسداد أقساط أراضي الحيز العمراني للمدن الجديدة

ذكرت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستعلن خلال ساعات عن منح تيسيرات في السداد لمدة شهرين بخصوص الأقساط المستحقة على الأراضي المضافة إلى الحيز العمراني للمدن الجديدة.

تيسيرا في أقساط الأراضي المضافة للحيز العمراني للمدن الجديدة

وكشفت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ التيسيرات عبارة عن خصم نسبة 20% للسداد المعجل لكامل الأقساط المستحقة على قطع الأراضي المضافة لأحوزة المدن الجديدة التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019.

وأوضحت المصادر أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستعلن التيسيرات الجديدة طبقاً للتالي:

أولاً: الحالات التي تتعامل بأسلوب سداد 25% وسداد الباقي 75% على 3 سنوات دون عائد، فيتمّ تطبيق نسبة الخصم على إجمالي الأقساط المستقبلية والمحرر عنها شيكات بنكية في هذا الشأن.

ثانياً: الحالات التي قامت بالتعامل بأسلوب سداد 15% وسداد الباقي 85% على 7 سنوات محملة بالأعباء بعد فترة سماح 3 سنوات، إذ سيتم تطبيق نسبة الخصم المقررة على إجمالي الأقساط المستقبلية محملة بأعباء التمويل وطبقا للشيكات.

ثالثاً: بالنسبة للحالات التي مازالت في فترة السماح الـ3 سنوات:

1- يتمّ تطبيق نسبة الخصم المقررة على إجمالي الأقساط المستقبلية دون أعباء تمويل.

2- الحالات التي استحق عليها أقساط بعد فترة السماح الـ3 سنوات: يتمّ تطبيق نسبة الخصم المقررة على إجمالي الأقساط المستقبلية محملة بأعباء التمويل وطبقا للشيكات المحررة في هذا الشأن.

ولفتت المصادر إلى أنَّه سيتمّ الإعلان عن كل التسهيلات والتفاصيل الخاصة بالتيسيرات عبر الموقع الالكتروني للهيئة: www.newcities.gov.eg، مبينة أنَّه على جميع المواطنين من أصحاب الأراضي المضافة للأحوزة العمرانية الجديدة الاستفادة من هذه التيسيرات الجديدة.