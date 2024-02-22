تفسير الشيخ الشعراوي لدعاء «يا حي يا قيوم برحمتك استغيث»

«يا حي يا قيوم برحمتك استغيث».. دعاء نردده كثيرًا في آناء الليل وأطراف النهار، للاستعانة بالله عز وجل في شتى أمور ومصاعب الحياة التي تواجهنا، وكثير من الناس لا يعرف على وجه التحديد معنى هذا الدعاء، وهذا ما يرصده الوطن في السطور التالية.

دعاء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، في لقاء سابق له، يتحدث فيه عن معنى دعاء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، إن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، لأنه حي بذاته وحي لك، فهو القيوم القائم بكل أمورك، فهو الذي خلق الإنسان بعقله جوارحه، فالإنسان بكل وقت بحاجة لله سبحانه وتعالى القيوم بأمره.

معنى دعاء يا حي يا قيوم

وأضاف الشعراوي خلال شرحه معنى حديث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أن الرحمة هي أن يرحم الراحم المرحوم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا كثيرا و يعفو عن كثير، فهو يرحمنا في كل وقت فجعل كل صلاة كفارة للوقت الذي قبلها.