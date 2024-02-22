خالد منتصر: الجماعات الإسلامية عملت نشرت التفكير الخرافي في المجتمع

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إنه يتمنى عودة الحياة في مصر كما كانت في السابق قبل ظهور الجماعة الإسلامية.

الجماعات الإسلامية عملت على نشر التفكير الخرافي

وتابع «منتصر»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «على قد الواحد ما شاف جمال البلد دي وجمال ناسها في فترة من الفترات ما قبل هذا التيار، نفسي ترجع تاني، هذه الجماعات كانت تعمل على نشر التفكير الخرافي».