موعد عيد الفطر 2024 فلكيا والعطلات الرسمية.. اعرف أيام إجازتك

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر 2024 فلكيا في مصر، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها بخصوص العيد وأيام العطلات الرسمية الخاصة بالموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وأيام العطلات الرسمية له

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد عيد الفطر 2024 فلكيا في مصر من المقرر له أن يكون يوم 10 أبريل المقبل، إذ تكون أيام العيد الثلاثة هي «الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 10 و11 و 12 أبريل 2024»، وذلك تزامنًا مع غرة شهر رمضان الكريم والذي يوافق 11 مارس المقبل، والمقرر له 30 يوما كاملة.

العطلات الرسمية لعيد الفطر 2024

ووفقا لما ينص عليه قانون العمل فإن أيام العطلات الرسمية لعيد الفطر 2024 ستكون إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص، وتحديدًا في الفترة من الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة 12 من الشهر نفسه، فضلا عن يوم السبت 13 أبريل والذي يعد إجازة في بعض الجهات الحكومية، وبهذا تمتد إجازة عيد الفطر لـ4 أيام في بعض الجهات.

هل توجد إجازة أخرى في شهر أبريل؟

ووفقا للتقويم الميلادي وأيام الاجازات الرسمية والأعياد، فإن شهر أبريل 2024 يضم إجازة أخرى بنهاية الشهر وهي إجازة عيد تحرير سيناء والتي ستوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024.