أول تعليق من زوج شقيقة كهربا بعد حفل الزفاف الأسطوري.. ماذا قال؟

حفل زفاف خيالي استمر طوال ليل الأربعاء، بعدما أتمت «سالي» شقيقة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، زفافها على زوجها محمد بغدادي.

كهربا، الذي تخلف عن السفر مع الأهلي لخوض مواجهة ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا ظهر خلال حفل زفاف شقيقته وهو في قمة السعادة.

أول تعليق من زوج شقيقة كهربا بعد حفل زفافهما الأسطوري

«حلم عمري»، هكذا جاء أول تعليق من زوج شقيقة كهربا على حفل زفافهما الأسطوري، والذي احتضنه أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر بغدادي صورا من حفل زفافه على شقيقة كهربا، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، ليبدي سعادته بإتمام زفافهما الذي أصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى غانا خلال الساعات الماضية لمواجهة ميدياما في إطار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما اعتذر كهربا عن السفر مع الفريق لحضور حفل زفاف شقيقته.

https://www.instagram.com/p/C3nqrbHIEAN/?igsh=MTRmM2d6cHA2Mm1reQ==

رسالة مؤثرة من كهربا لشقيقته في حفل زفافها

وكتب كهربا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» رسالة مؤثرة لشقيقته، وهي: «أمي وسندي اللي طول عمرها في ضهري، وواقفة جنبي، ومسابتنيش ولا لحظة، ربنا يفرحلي قلبك يا حبيبتي، ويسعدك في حياتك الجديدة، ويجعلنا طول العمر سندًا لبعض».