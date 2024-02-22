أستاذ قانون: أتوقع صدور رأي استشاري من «العدل الدولية» بانسحاب الاحتلال من غزة

أكد الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي من جامعة القدس، أنه يعتقد أن ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية مهم جدًا؛ لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد سألت المحكمة الآثار القانونية الناتجة عن الأفعال غير القانونية للاحتلال الإسرائيلية في فترة الاحتلال.

الاحتلال بحد ذاتي غير قانوني

وأوضح «نسيبة»، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر ينتج عنه أن تستنج محكمة العدل الدولية عدد من الاستنتاجات، أولها بأن الاحتلال بحد ذاته غير قانوني ويقيم نظام من الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يستند لسابقة قضائية أمام العدل الدولية

وشدد على أن يتوقع أن يصدر الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية قرار بانسحاب الاحتلال بشكل فوري وسريع من غزة، مؤكدًا أنهم يستندون لسابقة قضائية كانت متعلقة باحتلال جنوب أفريقيا لنامبيا، وفي هذا الوقت صدر رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال مخالف للقانون.

وأشار إلى أن الأمر الاستشاري ليس ملزم من الناحية القانونية إلا أنه يتحدث عن قوانين ملزمة للدول، مؤكدًا أنه من الممكن استخدام هذا الرأي الاستشاري في محافل دولية مختلفة.