دعاء حزب البحر للإمام أبو الحسن الشاذلي.. ردده لتسعد

تلقت دار ار الإفتاء سؤلا خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» ونصه: « ما حكم دعاء حزب البحر وهل يتقبل الله بما ندعو به»، وهو مار د عليه الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية .

دعاء حزب البحر

أكد وسام خلال رده على التساؤل عن حكم دعاء حزب البحر بأن هذا الدعاء في الأصل يرجع إلى الإمام أبو الحسن الشاذلي الذي يعد من أولياء الله الصالحين، ويتكون دعاء حزب البحر من عدة أدعية من القرآن الكريم والسنة.

وحول الحديث عن حكم دعاء حزب البحر، أوضح أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية أن الإمام أبو الحسن الشاذلي، من أصل مغربي، ويمكن للمسلم النفع بهذه الأدعية ولكن بعد استئذان الشيخ المتابع لك والأخذ بنصائحه وسلوكه.

أدعية حزب البحر

وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة عددا من الأدعية التي جاءت في دعاء حزب البحر ومنها

أعوذ بكلمات الله التَّامَّات من شرِّ ما خلق

لا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم

صلّى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نحن فى كنف الله، نحن فى كنف بسم الله الرحمن الرحيم.

ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت

ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول، سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب اليك، سبحانك وبحمدك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.