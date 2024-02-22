غرف السياحة: أجواء رمضانية وعروض فنية لجذب الزوار خلال الشهر الكريم

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية في غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه وفقا لدراسات السوق الحالية فإنّ أعلى نسب لوجود المواطنين في المطاعم السياحية خلال شهر رمضان ستكون في الفترة بين الإفطار والسحور، حيث تشهد تلك الفترة وجود العديد من الأسر والشباب الراغبين في قضاء الليل وسط الأجواء الرمضانية.

فقرات فنية في المطاعم السياحية

وأضاف محمد فتحي لـ«الوطن»، أنّ تلك الفترة تشهد نشاطا في المطاعم السياحية عن طريق تقديم فقرة فنية تضم أغنيات دينية ورمضانية على تخت شرقي، موضحا أنّ المطاعم تٌقدم للجمهور خلال تلك الفترة المشروبات التي يشتهر بها الشهر الكريم كالتمر الهندي والخشاف والعناب والسحلب، فضلا عن أطباق الحلويات الشرقية.

السحور في رمضان

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أنّ نسب إقبال المواطنين على تناول السحور في المطاعم السياحية خلال شهر رمضان تكون أعلى من الإفطار، لعدّة أسباب أهمها أنّ أسعار وجبة السحور تكون أقل بكثير من الإفطار، فضلا عن تفضيل العديد من الأسر قضاء وقت الليل خارج المنزل خلال شهر رمضان.