تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. «سيولة على طريق الأوتوستراد»

استعرضت الإعلامية لمياء حمدين مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، حيث يشهد الكورنيش كثافة مرورية وصولًا إلى منطقة وسط البلد، وبعض الكثافات أمام جامعة عيش شمس.

سيولة مرورية على طريق الأوتوستراد

ويشهد طريق الأوتوستراد للقادم من حلوان إلى منطقة المعادي سيولة مرورية، مع انتظام الحركة المرورية لمنطقة بين الجبلين، وصولًا إلى منطقة 15 مايو.

وتوجد سيولة مرورية في الاتجاه إلى شارع عباس العقاد، مع وجود بعض الكثافات المرورية بمطلع كوبري الحدائق بالاتجاه إلى الفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري السيدة عائشة.

كثافات مرورية في محور 26 يوليو

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يوجد سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، كما يشهد محور 26 يوليو للقادم من منطقة أكتوبر، كثافات مرورية متحركة.

ويشهد شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة كثافات مرورية مرتفعة للقادم من كوبري فيصل وصولا إلى منطقة الدقي، كما أنّ هناك كثافات متحركة في محور صفط اللبن بالاتجاه إلى الدائري وصولًا إلى شارع السودان، والأمر ذاته في كوبري عباس وكوبري الجامعة وحي الجيزة.