وزير الزراعة: صدرنا 7.4 مليون طن خضروات وفاكهة خلال عام 2023

أكّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال.

وزير الزراعة: فتحنا 93 سوقا جديداً

وأوضح وزير الزراعة خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ 93 سوقا منها 30 سوقا ‏تصديريا خلال الثلاث أعوام الأخيرة.

ولفت إلى أنَّه يتمّ حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة إلى 160 سوقا، لافتًا إلى أنَّه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانية الذي تمّ بفتحه في عام 2020، إذ احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكّن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات السوق والتي تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرية، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

وأوضح وزير الزراعة ان آخر هذه الأسواق، تم فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، مبينا أنَّه جار فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، إذ تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار.

مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة

وأكّد القصير أنَّ مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بنحو 950 ألف طن ثم جاء البصل في المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة، إذ بلغت 7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 ملايين طن في 2014.