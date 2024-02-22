النقل: تعويض ملاك الأراضي المتداخلة مع مشروع القطار السريع «6 أكتوبر-أبو سمبل»

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 بتاريخ 8 مارس 2023، صدَر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) في المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول 680 كيلومترًا.

وأوضحت الجريدة أنَّه نظرا للطبيعة الخاصة للمشروع والتي تقتضي تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة، مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة في الحصر، يتطلب تنفيذ المشروع إجراء الآتي:

1- إنشاء ورش لصيانة القطارات بمحافظة قنا.

2- تعديل مواقع بعض المحطات (ديروط – القوصية - جهينة - سوهاج - قنا - قوص - الأقصر) وتعديل المسار أبيدوس – فرشوط – نجع حمادي – دشنا داخل مدن (سوهاج – فرشوط – أبيدوس) لتفادي الأراضي الزراعية وتقليل هدم المباني السكنية قدر الإمكان وتفادى المرافق المتعارضة مثل أبراج الضغط العالي وكذلك تفادى المواقع الأثرية.

3- صدرَت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم د/ 22378 بتاريخ 21 نوفمبر 2023 على تنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، وجرى التنسيق من خلال تشكيل لجان مشتركة وتم استلام جميع محطات الركاب بداية من مدينة 6 أكتوبر وحتى مدينة الأقصر بما في ذلك موقع ورشة صيانة القطارات.

وتجدر الإشارة إلى كتاب اللواء مدير مكتب رئيس الجمهورية رقم 18123 بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بشأن توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص القطار الكهربائي السريع على النحو الآتي:

1- تحديد شريحة أرض بالمناطق الصحراوية والمفتوحة خارج الأراضي الزراعية والبنائية بعرض 200 متر لصالح وزارة النقل لمسار خط القطار الكهربائي السريع شاملة حرم هذا المسار مع عدم السماح بتواجد أي كيانات مستقبلية داخل هذه الشريحة.

- الالتزام في الأراضي الزراعية بالمسافات الواقعة بين الأسوار التي تحيط بمسار سكة القطار الكهربائي السريع والمنزوع ملكيتها لصالح المشروع مع تنفيذ طريق اتجاهين لخدمة القطار الكهربائي السريع والأراضي الزراعية على الجانبين سواء على نفقة المشروع أو باستغلال الطرق الموجودة .

- الالتزام في المناطق العمرانية بالمسافات الواقعة بين الأسوار فقط مع إنشاء طريق خارج الأسوار على أحد الجانبين .

- كما يتطلب الأمر أن يكون موقع «المحطات - الأرصفة – الورش – نقاط الخدمة» بالكامل على طول المسار والحرم خارج الأسوار بواقع 50 مترًا شاملاً الطرق المؤدية إلى هذه المواقع وذلك لخدمتها وخدمة المترددين عليها وتنفيذ خطة لخدمة الكيانات المختلفة (سكني - زراعي – صناعي ...) الموجودة خارج الأسوار.

وأوضحت المذكرة أنَّه سيجرى تدبير 500 مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2022 -2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، وستودع في خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، نظرًا لأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضي على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، يتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضي وما عليها.

ووفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، أضيفت بعض المسطحات اللازمة والمطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) في المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول 680 كيلومترًا والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضي والمباني المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقاً للرسومات والخرائط، ضمن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم 951 لسنة 2023.