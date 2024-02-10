خبير: القطار السريع يوفر أكثر من نصف زمن الرحلة

أكدت الدكتورة رشا فؤاد، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، أن القطار الكهربائي السريع أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر، الذي تنفذه وزارة النقل حاليا له أهمية لوجستية في الربط بين مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، حيث يشمل المرور بالمناطق الإنتاجية المختلفة مثل المناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعي، حيث يسرع من وصول الإنتاج من مصادره إلى المواني البحرية في وقت أقل من نصف زمن الرحلة قبل المشروع استعدادا لتصديرها للخارج.

القطار الكهربائي السريع

وقالت الدكتورة رشا فؤاد في دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن القطار الكهربائي السريع، يمثل إحدى وسائل النقل المستخدمة وفقاً لرؤية مصر 2030 ليربط بين جميع أنحاء الجمهورية، ويخدم الأماكن العمرانية والصناعية وداعم للتجارة الخارجية وحركة نقل البضائع، حيث يربط بين المواني والمحافظات بشبكة من القطارات السريعة تصل إلى نحو 2000 كم منقسمة إلى ثلاثة خطوط.

وأوضحت أن الخط الأول يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر نفس مسار قناة السويس ضمن الممر اللوجستي «السخنة – الدخيلة» بطول 660 كم، ومن المتوقع تشغيله عام 2024، والخط الثاني يصل من مدينة أكتوبر كمحطة تبادلية بين الخطين ثم يصل إلى أسوان أبو سمبل بطول 110 كم، وطول الخط الثالث حوالي 225 كم ويمر بالأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.

مطارات وطرق برية

وأشارت وكيلة كلية النقل الدولي، إلى أنه يتكامل القطار الكهربائي السريع مع طرق النتقل المختلفة من مطارات وطرق برية بالإضافة للمواني البحرية ما يحقق النقل متعدد الوسائل، كما يعد نواة للربط بالدول الأخرى مستقبلاً.