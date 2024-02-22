كم يتبقى على انتهاء فصل الشتاء؟.. «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المتبقية

أيام معدودة تفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء هذا العام، إذ ينتهي وفقًا لما كشفته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية يوم 20 مارس المقبل ويبدأ فصل الربيع يوم 21 من الشهر نفسه، بما يعني أنَّه يتبقى على انتهاء الشتاء نحو 27 يومًا، فهل تكون جميع هذه الأيام شديدة البرودة؟

حالة الطقس خلال الأيام المتبقية من الشتاء

وأوضحت «منار غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ الأيام المتبقية من فصل الشتاء يُتوقع أن تشهد عددًا من الاضطرابات الجوية، بدءًا من انخفاض قيم درجات الحرارة، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد، ونشاط الرياح.

وعن طقس الأسبوع الجاري، نوهت إلى أنَّه حتى الثلاثاء المقبل يشهد الطقس استقرارًا ملحوظًا، وارتفاعًا تدريجيًا في قيم درجات الحرارة لتستقر حول أو أعلى من المعدلات الطبيعية، وإن وجدت أمطار خلال هذه الفترة فهي خفيفة وغير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة خلال أيام

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت درجات الحرارة المتوقعة خلال عدة أيام مقبلة وهي كالتالي:

اليوم الخميس

القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

الجمعة 23 فبراير

القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

السبت 24 فبراير

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 25 فبراير

القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.