تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال 48 ساعة.. و«الأرصاد» تحذّر من التقلبات الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغير مفاجئ في طقس الـ48 ساعة مقبلة، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين، واستقرت الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال 48 ساعة مقبلة

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس تغير مفاجئ غدا الجمعة، إذ تكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة بنسبة 30% على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد، يصاحبها نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويستمر سقوط الأمطار على مدار يوم السبت، حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة مئوية.