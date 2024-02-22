مصطفى عمار: «الحشاشين» عمل ملحمي.. وسيكون الجواد الرابح في دراما رمضان 2024

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ الدراما المصرية تفتح أبوابها أمام المواهب العربية للتألق، وموسم دراما رمضان هذا العام يشهد مشاركة أكثر من فنان عربي في مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبينهم الفنان باسل الخطيب، فضلا عن بطلة مسلسل «بين السطور».

وأكد «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مسلسل الحشاشين سيكون الإنتاج الأضخم عربيا، ويحمل أسماء 3 من أهم رموز القوى الناعمة «الفنان كريم عبدالعزيز، والكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي»، ويتناول فكرة نشأة أول جماعة متطرفة تخلط الأوراق مع بعضها البعض من أجل تحقيق أهداف سياسية تحت خطاب الدين.

وتابع رئيس تحرير جريدة الوطن، أنّ المشاهد سيتفاجأ بتشابه الفكر والمخططات والغايات غير الشريفة بين جماعة «الحشاشين» وما حدث في مصر منذ عام 2011 حتى تحرير مصر في 2011، مشيرا إلى أنّ مسلسل «الحشاشين» إنتاج ضخم جدا، ويُعرض على شاشات «المتحدة» إضافة إلى بعض القنوات العربية التي تعاقدت على عرضه.

وأكد عمار أنّ مسلسل «الحشاشين» يعيد مصر إلى مكانتها الكبيرة في صناعة الدراما التاريخية، موضحا أنّه عمل ملحمي وسيكون الجواد الرابح لدراما هذا العام.