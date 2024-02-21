3 قارات شهدت تصوير أحداث مسلسل الحشاشين.. البرومو أبهر الجمهور

خطف البرومو التشويقي لمسلسل الحشاشين أنظار قطاع كبير من الجمهور، والذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للترويج للمسلسل ضمن السباق الرمضاني 2024، وكانت أماكن التصوير هي أكثر ما أثار اهتمام وإعجاب الجمهور؛ لأنها جاءت تحاكي الفترة الزمنية التي تدور خلالها أحداث المسلسل في القرن الـ 11 الميلادي.

أماكن تصوير مسلسل الحشاشين

عبَّر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن انبهارهم بأماكن تصوير المسلسل، التي حمَّستهم لانتظار عرض حلقات المسلسل في شهر رمضان المبارك، إذ احتضنت عدد من الدول الواقعة في 3 قارات (أفريقيا، آسيا، أوروبا)، تصوير أحداث مسلسل الحشاشين، وهي، مصر، كازاخستان، المغرب، لبنان، سوريا، وجزيرة مالطا، كما أثارت الديكورات والملابس إعجاب الجماهير، لأنها قدمت طرحا واقعيا لفترة القرن الـ 11 الميلادي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين المتطرفة، والذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، وهو شخص استولى على قلعة ألموت التي ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، لتكون مقرا لإدارة عمليات الاغتيال والقتل التي يقوم بها مع طائفته؛ بهدف زرع الخوف في قلب الحكام والأمراء.

يشارك الفنان كريم عبد العزيز عدد من الفنانين في بطولة المسلسل، منهم: فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.