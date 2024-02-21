رمضان 2024.. بسنت الباشا تكشف دورها في مسلسل الحشاشين

تشارك الفنانة بسنت الباشا، في مسلسل الحشاشين والمقرر عرضه الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويٌعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مشاركة بسنت الباشا في الحشاشين

وأوضحت بسنت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل مشاركتها بالمسلسل، لافتة إلى أنها تجسد شخصية «جورية»، وهي جارية تعمل لدى الفنانة سوزان نجم الدين داخل قلعة الموت، لافتة إلى أن شخصيتها بالأحداث ترتدي ملابس تعود لتلك الحقبة الزمنية وهي قبل 1000 عام من الآن، موضحة أن الاكسسورات تسيطر على المظاهر الخارجية حتى في الشعر.

وتابعت بسنت الباشا، أنها حققت حلمها بالتعاون مع النجم كريم عبدالعزيز بعمل فني واحد، بقيادة المخرج بيتر ميمي، والذي يعلم جيدًا كيف يُدخل الممثل في أدق تفاصيل الشخصية، قائلة: «هو مخرج بروفيشنال وشاطر في مساعدة وتوجيه الممثل لأفضل صورة على الشاشة»، إلى جانب سيناريو الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل «الحشاشين» من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، سوزان نجم الدين، نيقولا معوض، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نور إيهاب، إسلام جمال، بسنت الباشا، عمر الشناوي، ياسر علي ماهر، وعدد آخر كبير من الفنانين.