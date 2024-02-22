«النقل»: تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بـ2 تريليون جنيه

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها، وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة؛ لتنفيذ رؤية تطوير النقل، من أهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي، واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وأكدت الوزارة التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية، وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات، والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية، والمواني الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية، إضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير، وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.

خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أنّها، تُنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات «الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - المواني البحرية - المواني البرية والجـــافة والمناطق اللوجستية - النقل النهـري»، خلال الفترة من (2014 - 2024)، باستثمارات تصل إلى نحو 2 تريليون جنيه.

ونوّهت الوزارة بالخبرات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشركات المصرية التي تنفذ مشروعات النقل الكبيرة في مصر، وبعض الدول العربية والإفريقية، ولعل ما تقوم به شركة القلعة من استثمارات لتنفيذ إنشاء خطي سكك حديدية بمنطقة شرق إفريقيا يربط أحدهما دار السلام بالعاصمة كيجالي ومشاركتها في مشروع توليد الطاقة الكهربائية من غاز الميثان المستخرج من بحيرة «كيفو» غرب رواندا، وما تقوم به شركة السويدي للكابلات بتنفيذ مشروع مد الكابلات الكهربائية بالمقاطعة الشرقية برواندا، هو مثال واضح يجسد عمق العلاقات المتميزة بين مصر وكيجالي.

الاستغلال الأمثل القدرات لخدمة مصالح البلدين

ونوّه الاجتماع الذي عقد في العاصمة الرواندية كيجالي مع وزيري البنية التحتية والتجارة والصناعة بجمهورية رواندا؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، إلى أهمية الاستغلال الأمثل القدرات لخدمة مصالح البلدين، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA التي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقية موحدة، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا وسبل تيسير عمل الشركات المصرية السـاعية إلى التواجد في الســوق التنزاني لاسيما في ضوء الاهتمام المتنامي، من مجتمع الأعمال المصري خلال السنوات الأخيرة، بالاستثمار في السوق التنزاني في ضوء النجاح الذي حققته الشركات المصرية، المتواجدة حاليًا في تنزانيا وهو ما يعد خير دليل على الزخم الجاري في علاقاتنا الثنائية والإمكانات الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون بين بلدينا .

مذكرة تفاهم للتعاون لتبادل الخبرات

وأشار التقرير إلى اقتراح مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين بلدينا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل، مؤكدًا أنّ القارة الأفريقية تتميز بأهمية كبيرة بت بما تتمتع به من ثروات هائلة وإمكانات واعدة وتأثيرها الاستراتيجي في حركة النقل العالمية، ولذلك فإننا نشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في إطار سعيها للاستفادة من مزايا الدول الافريقية والعمل على إعادة صياغة النظام الدولي، الامر الذي يدعونا كأشقاء الى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم الاستفادة من امكانياتنا الكبيرة بما يعود بالنفع على الشعوب.