«السكة الحديد»: الانتهاء من تطوير نظم إشارات 458 كيلومترا على مختلف الخطوط 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الانتهاء من تطوير عدد من نظم الإشارات على مختلف الخطوط في إطار تطوير المنظومة، وتقليل زمن الرحلات ورفع مستويات السلامة والحد من الحوادث، موضحة أن أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تطوير نظم الإشارات

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، وفق تقرير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهي كالآتي:

- الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خط «بني سويف - أسيوط» بطول 250 كيلومترا.

- الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» بطول 208 كيلومترات.

- جار الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات على خط «أسيوط - نجع حمادي» بطول 181 كيلومترا.

- يتم تطوير نظم إشارات خط «بنها - بورسعيد».

- يتم تطوير خط «طنطا - المنصورة - دمياط».

- تجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كيلومترا من خط الواحات.

- تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط «بشتيل - الاتحاد» بطول 90 كيلومترا.

- تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط «الاتحاد - إيتاي البارود» بطول 27 كيلومترا.

- تطوير نظم الإشارات لخط «الاتحاد - التفرع محطة النهضة» بطول 96 كيلومترا.

- تحديث وتطوير نظم الإشارات بخط «القاهرة - الجيزة - بني سويف» بطول 125 كيلومترا.

- تحديث وتطوير نظم الإشارات في المسافة من الإسكندرية وحتى أسوان.