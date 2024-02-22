«التضامن»: تقدم 598 مرشحا للإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، تقدم 598 مرشحًا للإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024 على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ممن استوفوا النموذج المعد لذلك، واعتمد من الجمعية التابع لها المرشح.

عقد الاختبارات التحريرية الإلكترونية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، عقد اختبارات تحريرية إلكترونية تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج للمتقدمين بداية من اليوم وحتى السبت المقبل، وفقًا لمعايير شفافة ومنضبطة؛ للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج، حيث وضعت الأسئلة بمعرفة لجنة مُشكّلة من مجلس الأمناء، وتضمّنت أسئلة دينية وُضعت بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، وأسئلة إدارية وسلوكية.

ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي اعتمدت ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجًا، يُخصص منها نسبة من 60% إلى70% للمشرفين أصحاب الخبرة الإشرافية، ونسبة من 30% إلى 40% للمشرفين الجدد.

وأكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه يُشترط في المرشح للإشراف، أداء مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية، وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية.

وأضاف أنّ من ضمن شروط الترشح للإشراف على الحج ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عامًا وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 60 عامًا، كما يُشترط في العضو العامل المتقدم للإشراف أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل ويحسب التاريخ في 31 ديسمبر، وأن يكون من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.

وأشار عبدالموجود إلى أنّه فور إعلان نتائج المرشحين للإشراف لهذا العام، ستُعقد برامج تدريبية سيتم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج بما ييسر عليه القيام بدوره، وكذلك أعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.