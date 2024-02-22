باحث سياسي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كشفت انتهاكات إسرائيل للعالم

قال بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أروع ما حدث في مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» هو الخطاب المصري المُقدم للمجتمع الدولي، والذي يعرض الأفكار التي ترتكز على كل الأعراف والقوانين الدولية والأسس الواضحة.

المرافعة تكشف انتهاكات إسرائيل

وخلال مقابلة في برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أكد عبد الفتاح أن المذكرة المصرية رصدت تطور القضية الفلسطينية منذ 1948 حتى اليوم، لذلك كان الخطاب معبرا، ووصل رسالة سياسية خطيرة لكل دول العالم، وكشف كل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الوضع الديموغرافي، وذلك بتهويد فلسطين.

ضربة دبلوماسية لإسرائيل

وأشار الباحث إلى أن المرافعة المصرية ضربة دبلوماسية وسياسية وقانونية لإسرائيل، موضحا أن الرد القانوني أقوى من الرد العسكري، باعتبار أن إسرائيل كانت تزعم بأنها دولة ديموقراطية، تحترم كل القوانين الدولية، موضحا: «مصر أعطت ضربة للقوة الناعمة الإسرائيلية أمام العالم وأضعفت إسرائيل سياسيًا وقانونيًا».