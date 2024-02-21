متى تمارس الديمقراطية مع أبنائك؟.. يعتمد على مدى وعيهم

في ظل عالم يتسارع تغيره، يزداد الوعي بأهمية غرس القيم الإيجابية في نفوس الأجيال القادمة، من أجل تهيئتهم لحياة أفضل وأكثر مسؤولية، وتأتي الديمقراطية على رأس تلك القيم، كمنهج لحياة كريمة تحترم فيها حرية الرأي والتعبير والمشاركة في صنع القرار.. وهي القضية التي يناقشها مسلسل إمبراطورية ميم.

الوقت المناسب لممارسة الديمقراطية مع الأبناء

يقول وليد هندي استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا توجد سن محددة لممارسة الديمقراطية مع الأبناء، بل يعتمد ذلك على مدى نضجهم ووعيهم، فمنذ الصغر، يمكن البدء بتعليم الأبناء مبادئ الديمقراطية، والتي يأتي في مقدمتها الاحترام المتبادل، التعبير عن الرأي، الاستماع للآخرين، المشاركة في اتخاذ القرارات.

ويوضح هندي، أن مع تقدم الأبناء في السن، يمكن توسيع نطاق ممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اختيار أنشطتهم، إشراكهم في وضع قواعد المنزل، إلى جانب ضرورة الاستماع إلى آرائهم حول مختلف القضايا، واحترام رغبتهم في بعض الأمور.

روشتة للتعامل الصحي مع الأبناء في أعمار مختلفة

ويشدد على أن الديمقراطية لا تعني السماح للأبناء بالقيام بكل ما يريدون، بل هي عملية مستمرة تتطلب الصبر والالتزام، وتكتسب من خلال الممارسة المستمرة، تنتهي بأن تتيح فرصة للأبناء أن يصبحوا مواطنين مسؤولين ومشاركين في بناء مجتمع أكثر ديمقراطية ومسؤولية، تعليمهم كيفية المشاركة في صنع القرار بشكل مسؤول.

ويناقش مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة النجم خالد النبوي، وإنتاج الشركة المتحدة، هذه القضية الشائكة، إذ تدور أحداثه حول «مختار أبو المجد» الذي يجسد دوره خالد النبوي، الذي يُواجه تحديات تربية أبنائه الـ6 بعد وفاة زوجته.

ويُعاني «مختار» من اختلاف شخصيات أبنائه وتنوع احتياجاتهم، ما يُجبره على استخدام أساليب مختلفة لتربيتهم، إذ يُحاول الموازنة بين مسؤولياته تجاه أبنائه ورغبته في تكوين حياة جديدة.