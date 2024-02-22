معلومات عن طائرة الأهلي بعد تعرضها لحادث بغانا.. سرعتها 870 كيلومترا في الساعة

رحلة جوية لم تستغرق 6 ساعات، أقلعت من مطار القاهرة، حاملة على متنها أحلام جماهير الأهلي، بانتصار جديد في دوري أبطال إفريقيا، قبل أن تصطدم تلك الأحلام بهبوط اضطراري في مطار أكرا بغانا، بعدما اصطدمت المعدة المخصصة لتحريك الطائرة بمقدمة الطائرة أثناء عملية الإقلاع، ما أثار قلق جماهير المارد الأحمر، خاصة مع مواصلة الرحلة بعد إصلاح العطل وعدم استبدال الطائرة.

معلومات عن طائرة إيرباص A320neo

على متن طائرة إيرباص A320neo، تحركت بعثة الأهلي، في رحلة إلى كوماسي بدولة غانا، من أجل خوض مباراة ميدياما في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن بسبب العطل المفاجئ، لم تكتمل الرحلة، وهبطت اضطراريًا في مطار أكرا، من أجل إجراء بعض الإصلاحات وإنهاء العطل، فما تفاصيل تلك الطائرة التي تعطلت ببطل إفريقيا؟

إيرباص A320neo، هي طائرة ركاب ذات ممر واحد، مصنعة من قبل شركة إيرباص الأوروبية، جرى تصميمها في محاولة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والأداء، مقارنة بنظيرتها السابقة من طراز A320، بحسب الموقع الرسمي لـ«إير باص».

الطائرة مجهزة بمحركات جديدة من نوع «CFM International LEAP-1A»، التي توفر كفاءة أعلى في استهلاك الوقود بنسبة 15-20%، كما تم تركيب جنيحات جديدة على أطراف الأجنحة، تُعرف باسم «Sharklets»، ما يساعد على تحسين الأداء الديناميكي للطائرة وتقليل استهلاك الوقود، فيما صمم بداخلها مقصورة الركاب الجديدة لتوفير مزيد من الراحة والمساحة للركاب.

مواصفات طائرة إيرباص A320neo

سعة الركاب: 180-206.

مدة الطيران: 6 ساعات.

سرعة الطيران: 870 كم/ساعة.

طول الطيران: 37.57 متر.

ارتفاع الطيران: 11.76 متر.

استخدامات طائرة إيرباص A320neo:

تُستخدم طائرة إيرباص A320neo من قبل عديد من شركات الطيران حول العالم للرحلات الجوية القصيرة والمتوسطة المدى، إذ جرى تقديمها لأول مرة في عام 2010، فيما دخلت الخدمة للمرة الأولىعام 2016، وحتى تلك اللحظة تم تسليم أكثر من 1000 طائرة من نوع A320neo لشركات الطيران حول العالم.