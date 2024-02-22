ليفربول يستعين بجملة شهيرة لـ«الأهلي» بعد الفوز في غياب صلاح.. ماذا قال؟

ليفربول، ذلك الاسم الذي يملأ صفحات التاريخ الكروي، لا يعرف معنى الاستسلام، حتى في خضم الأزمات، وغياب 10 لاعبين مؤثرين، ناهيك عن تجدد إصابة نجمه الأول محمد صلاح، استطاع الريدز أن يخرج منتصرا من معركة صعبة ضد لوتون تاون.

لم ينحنِ لاعبو ليفربول لعواصف الأزمات بل واجهوها بروح قتالية لا تُقهر، فكانوا كالأسود الجائعة التي لا تُفوت فرصة للنيلِ من فرائسها، وبعد الانتصار الاستتثنائي، استعان الريدز بجملة الأهلي الشهيرة، التي يستخدمها عندما يواجه الأزمة ذاتها، وهي «الأهلي بمن حضر».

ليفربول يستخدم الجملة الشهيرة للأهلي بعد الفوز على لوتون تاون

«بمن حضر».. جملة شهيرة يستخدمها الأهلي من أجل التأكيد على أنه قادر على الانتصار في المباريات مهما كانت الغيابات التي يعاني منها أو الأزمات التي تضربه في ذلك الوقت، وهي ذاتها التي استعان بها ليفربول من أجل التأكيد على قدرته على تحقيق الإنجاز ذاته.

ليفربول تعرض إلى ضربة ساحقة بعد تجدد إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، والتي كان يعاني منها على مدار شهر فات، على مستوى العضلة الخلفية، ليغيب عن لقاء ليفربول أمام لوتون تاون، الذي انتهى بانتصار الريدز برباعية لهدف، رغم غياب نجوم الفريق الأحمر، وجاء ذلك بعد عودة الفرعون المصري لحالة التوهج في مباراة برينتفورد، ليسجل ويصنع في رباعية الفريق، ويحصل على لقب الأفضل في المباراة، كما بات الأكثر مساهمة في الأهداف، على مدار الموسم في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح مهدد بالغياب عن لقاء تشيلسي بسبب الإصابة

محمد صلاح مهدد بالغياب عن اللقاء المقبل في كأس كاراباو، بسبب الإصابة المفاجئة التي تعرض لها، إذ أكد يورجن كلوب ان الإصابة ليست قوية، لكن الفرعون المصري يخضع لمتابعة دورية يوما بعد يوم، من أجل الوقوف على جاهزيته ولياقته البدنية، الأمر ذاته بالنسبة لداروين نونيز الذي يعاني من إصابة طفيفة لكن تحتاج لمتابعة قبل اتخاذ قرار المشاركة.