تفاصيل وظائف «تعليم المنيا».. آخر موعد للتقديم الخميس المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بدء التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة للتعليم الزراعي والصناعي والتجاري، وذلك حتى الخميس المقبل، من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً .

الشروط الواجب توافرها في المرشح

- عدم وجود قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أي من أعضاء اللجنة.

- عدم الحرمان من أعمال الامتحانات طبقًا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992.

- عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- عدم التقدم لأكثر من لجنة في الوقت ذاته.

- عدم التقدم لذات اللجنة التي سبق العمل بها قبل مرور عام على استبعاده من أية لجنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في اللجان

- طلب التقدم.

- صحيفة أحوال.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- خطاب جزاءات يفيد بعدم وجود جزاءات أو إحالة للمحكمة التأديبية.

وأوضح مسؤول بتعليم المنيا فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المقابلات الشخصية والاختبارات في «إدارات العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، أبو قرقاص ملوي» ستكون الأحد 3 مارس المقبل، و«دير مواس» الاثنين 4 مارس، العاملون بديوان المديرية الثلاثاء 5 مارس.