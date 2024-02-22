محافظ قنا: توفير 38 ألفا و814 فرصة عمل للشباب خلال عام 2023

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه جرى توفير38 ألفًا و814 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقفط ونجع حمادي، بمعرفة إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، وذلك خلال العام الماضي.

توفير فرص عمل بقنا

وأضاف أنه جرى توفير 5 آلاف و535 فرصة بالقطاع الحكومي بنظام التعاقد، و33 ألفًا و279 بالقطاع الخاص، منها 3 آلاف و317 بمراكز وقرى المحافظة، و32 ألفًا و96 فرصة بمديريات الخدمات والجمعيات الأهلية، و3 آلاف و401 فرصة بالشركات والمصانع، مشيرًا إلى أنه وجه إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكل الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

التنسيق مع شركات القطاع الخاص الشباب

وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا، أوضحت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه يجري استلام طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة، وتحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب بمختلف تخصصاتهم، من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص.