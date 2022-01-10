ممثل رئيس الصين: الشباب هو القضية الأهم لدولتنا.. وتأهيله أولوية قصوى

وجه فوجي بانك، نائب رئيس رابطة الشباب الصيني بصفته ممثلا خاصا لرئيس جمهورية الصين الشعبية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مبديا سعادته لإلقاء كلمة بمنتدى شباب العالم، والانضمام لقادة شباب العالم، «أقدم لحضراتكم والرئيس السيسي عميق شكري للدعوة الكريمة التي أرسلها لنا».

وأضاف «بانك » في كلمة مسجلة له، بجلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، أن العالم يمر بتغيرات كبيرة في هذا القرن الجديد، والشباب بدورهم يواجهون تحديات معقدة ومركبة في مجالات عدة.

وتابع: «في سبتمبر الماضي بالدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث الرئيس الصيني عن المبادرة العالمية التي تعطي الأولية للتنمية من خلال المنهج القائم على وضع الناس في المركز والشراكة العالمية لمعالجة الفجوات التنموية بين البلدان المختلفة، وهذه المبادرة لاقت صداها في كافة أرجاء العالم».

وأشار إلى أن الصين تحظي بثاني أكبر عدد من السكان من الشباب، والرئيس الصيني قال إن أهم قضية بالنسبة للحزب الشيوعي بالصين والدولة هم الشباب ونعتمد في عملنا على الشباب، وتطوير الشباب هي أولوية قصوى بالنسبة لنا، ومنح الأولوية لتنمية وتطوير الشباب لاقى إجماعا من الجميع

وأفاد بأن الحكومة الصينية في 2017 الوسيلة الأولى لخطة تمكين الشباب 2016 -2025 بأهداف واضحة وخطط عمل جلية وبرامج متكاملة تتعامل مع مناطق ومجالات شتى منها الزواج والتوظيف وريادة الأعمال والتكامل الاجتماعي والتعاون المدني.