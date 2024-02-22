عزت إبراهيم: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تليق بتاريخها مع القضية الفلسطينية

علق الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة «الأهرام ويكلي»، على مرافعة مصر أمس الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن مصر قدمت مرافعة تليق بتاريخها مع القضية، مشددًا على أن مصر وضعت في المرافعة أمام المحكمة كل خبراتها في هذا الملف.

حرب غزة وفرت أرضية مهمة لإحياء القضية الفلسطينية

وشدد «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الرأي القانوني أو الاستشاري الذي طلب به الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 كان قد يمر مرور الكرام أو لا تعقد الجلسة من الأساس، إلا أن حالة الزخم التي حدثت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفرت أرضية مهمة جدًا لإحياء القضية الفلسطينية بهذا الشكل، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته.

مرافعة مصر اليوم تضمنت الاستعراض الكبير

وأوضح أن المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية بدأت في مرافعة اليوم أمام محكمة العدل الدولية بالدفاع عن اختصاص المحكمة في نظر هذه القضية وهذا الرأي الاستشاري، مؤكدًا أن مرافعة مصر اليوم تضمنت الاستعراض الكبير الخاص بالآثار القانونية للاحتلال طويل الأمد.

وتابع: «إسرائيل انتقلت لارتكاب المجازر لترويع الشعب الفلسطيني ودفعه إلى خارج الأراضي الفلسطينية والتضييق عليه في الحياة على الأرض مثلما يجري اليوم في قطاع غزة».